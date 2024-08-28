Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Anung Kenakan Beskap Betawi Jelang Pendaftaran ke KPUD Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |09:07 WIB
Pramono Anung Kenakan Beskap Betawi Jelang Pendaftaran ke KPUD Jakarta
Pramono Anung (Foto: MPI)
JAKARTA - Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta, Pramono Anung mengenakan beskap Betawi dan kain menjelang pendaftaran ke KPUD Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (28/8/2024) sekira pukul 11.00 WIB. Pramono masih bersiap-siap di kediamannya di Jalan H. Ambas, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan pagi ini.

"Hari ini pakaian Jakarta dominannya adalah Betawi nanti juga saya pakai kopiah (peci). Kenapa pakai pakaian ini? karena ini Jakarta walaupun saya dilahirkan di Kediri, orangtua saya orang Jogja saya besar di Kediri sampai SMA saya berkuliah di ITB dan seterusnya," kata Pramono kepada wartawan di kediamannya.

Pramono pun hendak mengetuk pintu dan hati masyarakat Jakarta supaya mendapatkan mandat dan restu untuk dapat berkontribusi membangun Jakarta.

"Tapi, saya memberikan apresiasi penghargaan saya berpakaian seperti ini menunjukkan saya ingin mengetuk pintu meraih hati semua yang ada di Jakarta. Kalau saya mudah-mudahan diberikan mandat, restu untuk bisa berkontribusi di Jakarta ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Pramono pun tidak membeberkan lebih jauh rencana jelang pendaftaran hari ini. Ia memastikan akan bertemu dahulu dengan Bakal Calon Wakil Gubernur (Bacawagub) Jakarta, Rano Karno.

"Skenarionya ikut yang ngatur pasti sama sama dengan mas Rano," ungkapnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
