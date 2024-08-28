Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Bareng Pramono Bakal Naik Oplet hingga Diiringi Gambang Kromong ke Kantor KPU

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |09:14 WIB
Rano Karno Bareng Pramono Bakal Naik Oplet hingga Diiringi Gambang Kromong ke Kantor KPU
Rano Karno (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan bakal Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno berencana akan naik oplet hingga diiringi gambang kromong saat mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jakarta. Keduanya dijadwalkan akan mendaftar di Pilgub Jakarta pada pukul 11.00 WIB.


"Kita naik oplet. Jadi mungkin insyaallah saya sama Mas Pram naik oplet, karena memang cari yang dekat makanya hari ini kita gantung oplet kan. Kalau dari sini ke sana mehek dia (oplet) kagak nyampe," kata Rano Karno ditemui di kediamannya, Jalan Karang Asri VII, Lebak Bulus, Jakarta, Rabu (28/8/2024).


Pria yang dikenal dengan sapaan Bang Dul ini menyampaikan keberangkatan akan dimulai dari DPP PDIP menuju kantor KPUD Jakarta. Dia menyebut, akan ada penampilan ondel-ondel hingga gambang kromong yang menghiasi parade Nusantara nanti.


"Supaya apa? ramai, supaya apa? tuan rumah tahu kita tamu dateng bawa keramean nih," ujarnya.


Kendati demikian, Rano Karno mengakui tidak mengetahui siapa saja yang ikut dalam Parade Nusantara mendampinginya mendaftar ke kantor KPUD Jakarta nanti. Hanya saja, ia meyakini akan ada ratusan orang yang ikut mengantarkannya.


"Cuman sayang Zaenab, Sarah nggak. Gua bilang ntar aja, jangan turun sekarang, apalagi Atun, kaki lu udah diamputasi sudah ntar aja deh, kalau udah nyoblos aja deh," pungkasnya.

(Fakhrizal Fakhri )

      
