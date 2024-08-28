Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rano Karno Beberkan Pertemuannya dengan Anies di Kantor BKN PDIP

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:14 WIB
Rano Karno Beberkan Pertemuannya dengan Anies di Kantor BKN PDIP
Cawagub Jakarta Rano Karno (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno alias Bang Doel membeberkan pertemuan dengan Anies Baswedan yang sebelumnya sempat digadang-gadang akan maju bersama di Pilgub DKI Jakarta. Pertemuan keduanya terjadi pada Senin 26 Agustus 2024 lalu.

"Ngapain? Ngobrol, ngobrol aja tentang apa? Ya semua tentu tahu lah ada wacana bang Anies sama saya, kita ngobrol bang kalau kita jadi apa yang musti kita lakukan? Normal-normal saja sebetulnya," ujar Bang Doel di kantor KPUD DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Meski pada akhirnya dia dipasangkan oleh Pramono Anung, kata Rano, pertemanannya dengan Anies akan terus berjalan dengan baik.

"Artinya keputusannya tidak saya dengan atau Bang Anies sama saya. Tapi bukan berarti terus kita tidak jadi teman, beliau sangat mensupport kok gitu aja," ujarnya.

 

