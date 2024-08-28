Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Daftar Pilgub Jakarta, Pramono: Saya dan Bang Doel Tak Bayangkan Jadi Cakada

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:15 WIB
Daftar Pilgub Jakarta, Pramono: Saya dan Bang Doel Tak Bayangkan Jadi Cakada
Pramono Anung dan Rano Karno daftar Pilgub Jakarta ke KPUD Jakarta (Foto: Arif Julianto/Okezone)
JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku tidak membayangkan bersama Wakilnya, Rano Karno menjadi pasangan pada Pilgub Jakarta 2024. Apalagi, dirinya punya agenda untuk menghadiri perkawinan rekannya di Italia, Eropa. 

"Saya dan Bang Doel terus terang, sama sekali 5 hari lalu tidak membayangkan jadi calon," kata Pramono sebelum mendaftar ke KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024). 

Dia berjanji, setelah mendapatkan amanah dari PDIP dia akan bersungguh-sungguh dengan hati turun ke bawah menyapa seluruh masyarakat. Ia juga mengaku akan memaksimalkan kepercayaan yang telah diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Secara khusus kepada istri dan keluarga yang kaget jadi calon, padahal harusnya hari ini istri saya datang ke kawinan sahabat di Itali. Tapi karena acara luar biasa istri membatalkan. Tapi ganti untung," pungkasnya. 

Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung - Rano Karno tiba di kantor KPUD Jakarta, Rabu 28 Agustus 2024. Ratusan pendukung dan simpatisan turut mengawal pendaftaran pasangan yang diusung PDIP tersebut.

Pramono - Rano tiba di kantor KPUD Jakarta sekitar pukul 11.04 WIB. Setibanya di gerbang KPUD pasangan calon itu disambut oleh ketua KPUD Jakarta Ketua KPUD Jakarta Wahyu Dinata.

Kedua pasangan itu nampak langsung berjalan masuk ke dalam ruang pendaftaran. Sementara para pendukungnya tertahan menunggu di luar Gedung KPUD Jakarta.
 

(Arief Setyadi )

      
