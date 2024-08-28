Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sebelum Daftar Pilgub Jakarta, RK Akui Minta Doa Restu ke Ibu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:18 WIB
Sebelum Daftar Pilgub Jakarta, RK Akui Minta Doa Restu ke Ibu
Cagub Jakarta Ridwan Kamil (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) meminta doa restu kepada sang ibu, Tjutju Sukaesih sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta ke KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Hal itu diungkapkan mantan Gubernur Jawa Barat itu sebelum bertolak ke KPUD Jakarta di Hotel Max One, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024) siang.

"Saya sudah mohon doa restu dari ibu, beliau memang dari awal mendoakan, memberikan nasihat-nasihat, selalu tawakal," kata RK.

Kendati demikian, RK pun berharao bisa diberi kelancaran dalam proses pendaftaran tersebut. "Tentunya dalam prosesnya kita berharap diberikan kelancaran," ucapnya.

 

