Sebelum Daftar Pilgub Jakarta, RK Akui Minta Doa Restu ke Ibu

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) meminta doa restu kepada sang ibu, Tjutju Sukaesih sebelum mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta ke KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Hal itu diungkapkan mantan Gubernur Jawa Barat itu sebelum bertolak ke KPUD Jakarta di Hotel Max One, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024) siang.

"Saya sudah mohon doa restu dari ibu, beliau memang dari awal mendoakan, memberikan nasihat-nasihat, selalu tawakal," kata RK.

Kendati demikian, RK pun berharao bisa diberi kelancaran dalam proses pendaftaran tersebut. "Tentunya dalam prosesnya kita berharap diberikan kelancaran," ucapnya.