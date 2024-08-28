Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Curhat Lama Ahok soal Anies Baswedan Jelang Pilkada Jakarta 2024: Pemecah Bangsa!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:27 WIB
Viral Curhat Lama Ahok soal Anies Baswedan Jelang Pilkada Jakarta 2024: Pemecah Bangsa!
Viral Curhat Lama Ahok soal Anies Baswedan Jelang Pilkada/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Viral curhat lama Ahok soal Anies Baswedan jelang Pilkada Jakarta 2024, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Pernyataan Ahok tersebut diungkapkannya saat menjadi narasumber di Podcast Merry Riana, beberapa waktu lalu.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengingat kembali luka lama yang dilontarkan Anies Baswedan saat berpidato ketika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017.  Saat itu Anies menyinggung kata pribumi dalam pidatonya.

“Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telur, ayam singerimi. Itik yang bertelur, ayam yang mengerami,” ujar Anies kala itu.

Pernyataan Anies tersebut, ternyata sangat membekas di hati Ahok. Karena kata dia, Anies bukan sosok negarawan usai pidato setelah kemenangannya di Pilkada Jakarta.

Oleh karena itu, Ahok mengaku sampai detik ini dirinya tidak dapat menerima kata-kata Anies Baswedan tersebut.

“Yang pasti bagi saya, tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih ucapan selamat ke Anies, tapi yang tidak bisa saya terima ketika dia menang, dia pidato memecah belah bangsa,"ujar Ahok dalam YouTube Merry Riana, dikutip, Rabu (28/8/2024).

“Anda berpidato memecah belah bangsa. Bahkan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini, itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa,” tegas Ahok.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/338/3071370/pilkada_2024-lnzL_large.jpg
Pilkada Jakarta 2024, Ridwan Kamil Akan Bawa Birokrasi di Pemprov DKI Semakin Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/338/3068862/pilkada_2024-XWp5_large.jpg
Hadiri Deklarasi Relawan Jakarta Menyala, Bang Doel Siap Naikkan Insentif RT/RW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067430/pilkada_serentak-ZGRU_large.jpg
Pemuda Kaum Betawi Dukung Pramono- Rano Karno di Pilkada Jakarta 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/338/3067375/pilkada_jakarta-ZNph_large.jpg
Hari Pertama Kampanye, Ridwan Kamil-Suswono Ziarah ke Makam Lima Tokoh Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067194/pilkada_jakarta-lBuN_large.jpg
RIDO Nomor 1 di Pilkada Jakarta 2024, Pertanda Ridha Allah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/338/3067176/pasangan_ridwan_kamil_dan_suswono-Vjbz_large.jpg
Kang Emil: Pasangan RIDO Fokus Adu Gagasan!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement