Viral Curhat Lama Ahok soal Anies Baswedan Jelang Pilkada Jakarta 2024: Pemecah Bangsa!

JAKARTA - Viral curhat lama Ahok soal Anies Baswedan jelang Pilkada Jakarta 2024, akan diulas lengkap dalam artikel ini. Pernyataan Ahok tersebut diungkapkannya saat menjadi narasumber di Podcast Merry Riana, beberapa waktu lalu.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengingat kembali luka lama yang dilontarkan Anies Baswedan saat berpidato ketika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017. Saat itu Anies menyinggung kata pribumi dalam pidatonya.

“Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti yang dituliskan pepatah Madura. Itik telur, ayam singerimi. Itik yang bertelur, ayam yang mengerami,” ujar Anies kala itu.

Pernyataan Anies tersebut, ternyata sangat membekas di hati Ahok. Karena kata dia, Anies bukan sosok negarawan usai pidato setelah kemenangannya di Pilkada Jakarta.

Oleh karena itu, Ahok mengaku sampai detik ini dirinya tidak dapat menerima kata-kata Anies Baswedan tersebut.

“Yang pasti bagi saya, tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih ucapan selamat ke Anies, tapi yang tidak bisa saya terima ketika dia menang, dia pidato memecah belah bangsa,"ujar Ahok dalam YouTube Merry Riana, dikutip, Rabu (28/8/2024).

“Anda berpidato memecah belah bangsa. Bahkan Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini, itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa,” tegas Ahok.