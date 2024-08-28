Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Suswono Pastikan Syarat Administrasi Daftar Pilgub Jakarta Sudah Siap

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:29 WIB
Suswono Pastikan Syarat Administrasi Daftar Pilgub Jakarta Sudah Siap
Ridwan Kamil dan Suswono (Foto: Achmad Al Fiqri/Okezone)
JAKARTA - Cawagub Jakarta, Suswono memastikan semua persyaratan telah siap menjelang pendaftaran Pilkada Jakarta 2024 di KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024). Suswono berpasangan dengan Cagub Ridwan Kamil.

"Tentu persyaratan utama kan melengkapi syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh KPU. Kemarin menyiapkan (persyaratan, red). Alhamduillah semua relatif sudah terpenuhi sehingga tinggal diserahkan ke KPUD," ujarnya di Hotel Maxone Kramat Senen, Jakarta Pusat pada Rabu (28/8/2024).

Menurutnya, semua syarat tersebut diharapkan bisa diterima KPUD Jakarta saat dia dan Kang Emil mendaftarkan dirinya ke KPUD Jakarta. Pastinya, dia dan Kang Emil pun telah siap untuk mendaftarkan dirinya ke KPUD Jakarta untuk Pilkada Jakarta 2024 pada hari ini.

"Mudah-mudahan kalau ada perbaikan-perbaikan mungkin tidak terlalu banyak ya. Intinya, kami berdua ini siap untuk mendaftarkan," imbuhnya.

Berdasarkan pantauan, para kader 12 partai pengusung Ridwan Kamil-Suswono telah berkumpul di Hotel Maxone Kramat Senen, Jakarta Pusat. Pasalnya, mereka bakal mengiringi pendaftaran RK-Suswono ke KPUD Jakarta pada hari ini.
 

(Arief Setyadi )

      
