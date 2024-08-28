Pakai Baju Adat Betawi dan Bersarung, RK-Suswono Siap Daftar ke KPUD Jakarta

JAKARTA - Pasangan Ridwan Kamil-Suswono menyatakan kesiapannya untuk mendaftarkan dirinya sebagai Cagub-cawagub Jakarta di Pilkada Jakarta 2024 ke KPUD Jakarta pada Rabu (28/8/2024) ini. Keduanya pun tampak mengenakan pakaianbadat betawi menunjukan penghormatan pada budaya lokal Jakarta.

"Intinya kami sangat mencintai, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, jadi kebudayaan-kebudayaan tentu akan kami hormati dimulai dengan kami datang memberi penghormatan kepada budaya lokal, memakai baju Betawi ini untuk mendaftarkan diri ke KPU," ujar Ridwan Kamil di Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Berdasarkan pantauan, RK-Suswono tampak mengenakan kemeja berwarna putih mencirikan adat khas betawi Jakarta. Tak lupa, lipatan sarung pun dikenakan di bagian bahunya, sedangkan kepalanya mengenakan peci berwarna hitam.

Simbol budaya betawi lainnya, mulai dari Ondel-ondel hingga Barongsai pun mejeng di depan tempat berkumpulnya partai koalisi pengusung RK-Suswono. Pasalnya, RK-Suswono bakal mendaftarkan dirinya dengan diiringi Ondel-ondel dan Barongsai.

"Intinya kami siap untuk mendaftarkan," kata Cawagub Suswono.

(Awaludin)