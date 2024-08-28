RK-Suswono Daftar Pilgub Jakarta Diiringi Konvoi Kebudayaan, Hadirkan Suasana Riang Gembira

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) akan mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub Jakarta ke KPUD Jakarta, Rabu (28/8/2024). Saat prosesi pendaftaraan, RIDO bakal diiringi konvoi kebudayaan.

Ridwan mengatakan, hal itu ditujukan lantaran dirinya ingin menghadirkan kampanye yang penuh dengan riang gembira.

"Ada arak-arakan kebudayaan karena kami ingin kampanye ini penuh riang gembira, penuh sukacita gitu ya tentang gagasan dan lain-lain," ujar Ridwan saat ditemui di Hotel Max One, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Barat itu menyampaiakan, dirinya akan diterima KPUD Jakarta pada pukul 14.00 WIB.

"Insya Allah jam 14.00 kita diterima di sana setelah itu kita mengecek administrasi mudah-mudahan seluruh proses administrasi ini berjalan dengan lancar," ujar Ridwan.