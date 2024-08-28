Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wejangan Megawati saat Tunjuk Rano Karno Jadi Cawagub DKI: Sebentar Lagi Jakarta Akan Ditinggalkan!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:44 WIB
Wejangan Megawati saat Tunjuk Rano Karno Jadi Cawagub DKI: Sebentar Lagi Jakarta Akan Ditinggalkan!
Calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkap bahwa dia ditugaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk ikut berpartisipasi membenahi permasalahan di DKI Jakarta. Pasalnya, tidak lama lagi status Ibu Kota akan beralih ke Nusantara, Kalimantan.

Pria yang akrab disapa Bang Doel ini menceritakan, penunjukan dirinya tak ada diskusi apapun dalam internal PDIP. Sebab hal itu merupakan hak prerogatif ketua umum partai berlambang banteng itu.

"Ada percakapan yang ibu ( Megawati ) sampaikan, beliau katakan sebentar lagi DKI ditinggalkan, apa maksudnya? Tidak jadi Ibu Kota jadi daerah Khusus Jakarta setelah itu apa? Saya perintahkan kamu, hak prerogatif tidak ada diskusi dampingi gubernur Pramono," ujar Bang Doel di KPUD DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia menegaskan, amanah yang sudah diberikan oleh ketua umum PDIP itu tak akan disia-siakan. Maka dari itu dirinya akan secara serius membereskan permalasahan di Jakarta yang belum selesai hingga saat ini

"Kita sepakat membangun Jakarta bersama-sama sekali lagi secara realita didukung satu (PDIP)," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
