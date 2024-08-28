Resmi Jadi Cawagub Jakarta, Kekayaan Rano Karno Capai Rp18 Miliar

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan, Rano Karno maju sebagai calon Wakil Gubernur Jakarta. Ia telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam Pilkada Jakarta berpasangan dengan Pramono Anung sebagai Calon Gubernurnya.

Lalu, berapa harta kekayaan pria yang di kenal sebagai pemeran 'Si Doel' dalam sinetron 'Si Doel Anak Sekolahan'?. Kekayaan Si Doel dapat diakses melalui laman elhkpn.kpk.go.id.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir dilaporkan Si Doel pada 31 Maret 2024 untuk periodik 2023 selaku Anggota DPR RI.

Dalam catatan kekayaan penyelenggara tersebut, Rano Karno tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp18.493.410.489.