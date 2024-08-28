Elite Parpol Pengusung Kawal RK-Suswono Daftar Pilgub ke KPUD Jakarta

JAKARTA - Cagub-Cawagub Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono bakal mendaftar ke KPUD Jakarta pada Rabu (28/8/2024) siang untuk bisa maju di Pilgub Jakarta 2024. Saat ini, terpantau para kader partai pengusung antusias hendak mengiringi pendaftaran keduanya.

Berdasarkan pantauan, puluhan kader partai pengusung dari berbagai partai tampak meramaikan kawasan Hotel Maxone Kramat, Senen, Jakarta Pusat. Pasalnya, mereka hendak mengiringi RK-Suswono untuk mendaftarkan dirinya ke KPUD Jakarta.

RK-Suswono sendiri telah tiba di Hotel Maxone Kramat Senen untuk melakukan persiapan pendaftaran ke KPUD Jakarta. Berbagai pengurus partai koalisi pun telah hadir di hotel tersebut lantaran hendak menemani keduanya mendaftar.

Salah satunya, Ketua DPW Partai Perindo Jakarta Effendi Syahputra yang juga turut hadir di lokasi guna mengawal pendaftaran RK-Suswono ke KPUD Jakarta. Dia pun optimis jika pasangan RK-Suswono bakal menenangkan kontestasi Pilkada Jakarta 2024 mendatang.

Selain para kader, tak sedikit pila masyarakat yang penasaran dengan pendaftaran RK-Suswono dan memfoto banyaknya ondel-ondel di pinggiran jalan. Ondel-ondel yang mejeng di pinggiran jalan itu bakal mengiringi proses pendaftaran RK-Suswono ke KPUD Jakarta.



(Arief Setyadi )