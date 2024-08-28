Pramono Akui Tak Nyesel Pernah Ngetwit Seksis di Medsos: Saat Itu Eranya Bercanda

JAKARTA - Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku tak menyesali cuitannya yang memuat hal seksis di media sosial X (dulu Twitter). Dia mengaku hal tersebut tak ada maksud untuk merendahkan pihak manapun.

"Apakah saya menyesal melakukan itu? enggak, karena saya tidak sama sekali pernah untuk menghujat seseorang, merendahkan orang, kemudian juga pornografi ndak ada," ujar Pramono di usai mendaftar di kantor KPUD DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Bahwa kemudian ada kata-kata yang sedikit guyonan memang ada, dan itu saya bertanggung jawab terhadap hal itu," sambungnya.