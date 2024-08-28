Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil-Suswono Daftar Cagub-Cawagub Jakarta, Kenakan Baju Adat Betawi

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |14:09 WIB
Ridwan Kamil-Suswono Daftar Cagub-Cawagub Jakarta, Kenakan Baju Adat Betawi
Ridwan Kamil dan Suswono mendaftar ke KPU DKI Jakarta. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, hari ini, Rabu (27/8/2024). Keduanya kompak datang dengan mengenakan pakaian adat Betawi. 

Berdasarkan pantauan, Ridwan Kamil dan Suswono singgah di sebuah hotel Jakarta Pusat sebelum menuju kantor KPU Jakarta. 
Pakaian adat Betawi berwarna putih dikenakan, lengkap dengan peci hitam, sarung berwarna kuning yang melingkari leher, dan celana batik. 

Istri Ridwan Kamil yakni Atalia Praratya yang menemani suaminya juga mengenakan pakaian putih.

Ridwan Kamil memastikan pihaknya sudah melakukan persiapan matang sebelum mendaftarkan diri ke KPU Jakarta.
"Alhamdulillah kita sudah sangat siap dari pendukung, dari partai-partai politik sudah siap dari relawan, komunitas sudah siap," ucap Ridwan Kamil.

Nantinya, Ridwan Kamil dan Suswono akan berjalan kaki dari hotel tempat dirinya singgah menuju KPU Jakarta. "Kita akan berjalan kaki dari tempat ini 400 meteran ke lokasi KPUD untuk kita mendaftar," ungkapnya.

Ridwan Kamil mengatakan proses arak-arakan ini dilakukan karena dirinya ingin kampanye Pilkada disambut penuh suka cita oleh masyarakat.

"Ada arak-arakan kebudayaan, karena kami ingin kampanye ini penuh riang gembira, penuh suka cita, tentang gagasan dan lain lain," imbuhnya.

Ridwan Kamil pun berharap, proses pendaftaran dirinya dan Suswono ke KPU Jakarta dapat berjalan lancar. "Insya Allah jam 14.00 WIB kita diterima di sana, setelah itu pengecekan administrasi, mudah-mudahan seluruh proses administrasi ini berjalan dengan lancar," harapnya.

 

