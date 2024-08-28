Advertisement
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penampakan Ribuan Orang Iringi Ridwan Kamil-Suswono Daftar ke KPUD Jakarta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |14:11 WIB
Penampakan Ribuan Orang Iringi Ridwan Kamil-Suswono Daftar ke KPUD Jakarta
Ridwan Kamil-Suswono diiringi ribuan orang saat daftar ke KPU (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Ribuan orang tampak mengiringi proses pendaftaran pasangan Ridwan Kamil-Suswono untuk daftar ke KPUD Jakarta sebagai Cagub-Cawagub Jakarta pada Rabu (28/8/2024). Jalanan dipenuhi orang-orang yang turut menemani keduanya untuk mendaftar maju pada Pilkada 2024.

Berdasarkan pantauan, pasangan RK-Suswono tampak keluar dari Hotel Maxone Kramat Senen, Jakarta Pusat pada sekira pukul 13.30 WIB. Kedua pasangan Cagub-cawagub Jakarta itu tampak mengenakan pakaian adat Betawi, ciri khas masyarakat asli Jakarta.

Di depannya, terdapat Ondel-ondel, Barongsai, tanjidor, hingga simbol-simbol seni lainnya yang mencirikan budaya lokal Jakarta. Di sekeliling RK-Suswono, para kder hingga masyarakat yang jumlahnya ada ribuan orang pun turut mengiringi pawai pendaftaran RK-Siswono tersebut.

Jalanan pun sempat ditutup sementara saat RK-Suswono bersama rombongan berjalan ke KPUD Jakarta. Masyarakat sekitar, pengguna jalan, hingga driver ojol pun tampak ramai menyaksikan pasangan Cagub-Cawagub usungan 12 Partai Koalisi itu mendaftar ke KPUD Jakarta.

Sesekali, RK-Suswono pun melambaikan tangannya pda masyarakat sekitar yang meneriakan namanya itu. Banyak pula warga yang mengabadikan momen pasangan RK-Suswono itu saat hendak mendaftarkan dirinya ke KUPD Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
