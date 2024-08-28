Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil Sambut Baik Pilkada Jakarta Tanpa Kotak Kosong: Makin Banyak Calon Makin Bagus

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |14:22 WIB
Ridwan Kamil Sambut Baik Pilkada Jakarta Tanpa Kotak Kosong: Makin Banyak Calon Makin Bagus
Ridwan Kamil dan Suswono. (Foto: Okezone/Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) menyambut baik ramainya kandidat yang mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Menurut pria yang kini disapa Bang Emil itu, hal itu bagus untuk demokrasi.

"Saya tuh makin banyak makin bagus buat demokrasi," ujar Bang Emil saat akan mendaftar ke KPUD Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024).

Ia pun teringat kala dirinya maju di Pilwalkot Bandung dan Pilgub Jawa Barat lalu. "Saya ingat waktu Walikota 8 pasang calon, waktu Pilgub Jabar 4 pasang, sekarang alhamdulillah 3 pasang," terang RK.

RK berharap warga Jakarta bisa memilih calon pemimpin yang cocok untuk atasi masalah Jakarta. "Mudah-mudahan dengan banyaknya pasangan ini masyarakat Jakarta bisa melihat mana yang dirasa cocok dengan kebutuhan dalam menyelesaikan permasalahan di Jakarta," terang RK.

"Kami juga nawarkan banyak gagasan, ada 70-an yang kami siapkan dari hal-hal besar sampai hal-hal kecil. Tentunya ini pada waktunya akan kami paparkan dan tawarkan kepada warga Jakarta," pungkasnya..

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
