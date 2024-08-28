Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Minta Adian Napitupulu Pimpin Pemenangannya di Pilgub Jakarta, Ahok Masuk Tim

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |14:39 WIB
Pramono Minta Adian Napitupulu Pimpin Pemenangannya di Pilgub Jakarta, Ahok Masuk Tim
Pramono Anung Cagub DKI Jakarta. (Foto: Okezone/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon gubernur (Bacagub) Jakarta 2024, Pramono Anung mengungkapkan dirinya telah meminta kepada Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri agar Adian Naptupulu menakhodai tim pemenangannya di Pilkada Jakarta 2024. Meski begitu, Pramono tetap melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kampanyenya nanti.

Hal ini disampaikan Pramono di kantor DPD PDIP Provinsi DKI Jakarta, Cakung, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2024). Kunjungan ini dilakukan Pramono bersama Rano Karno usai melakukan pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.

"Saya sudah menyampaikan kepada Ibu Ketua Umum dan kepada Sekjen, saya meminta untuk Jakarta ini bisa dipimpin oleh Adian Napitubulu," kata Pramono usai pertemuan dengan kader PDIP Jakarta.

Tak hanya Adian, menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) itu memastikan tetap akan melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di dalam pemenangannya tersebut.

"Pak Ahok, dia menyampaikan bahwa dia juga akan ikut di dalam tim itu. Dan tentunya Pak Ahok bukan hanya sendiri, Pak Ahok dengan Ahokernya, mereka sekarang ini sudah mulai bergerak dan saya juga sudah berkomunikasi dengan mereka," ujarnya.

Sebelumnya, Pramono Anung menyampaikan rasa syukur dirinya dan Rano Karno telah resmi mendaftar ke KPUD Jakarta. "Syukur alhamdulillah pada hari ini pasangan calon Pramono Anung-Rano Karno didaftarkan secara resmi di KPUD Jakarta. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung," ucap Pramono.

Pramono mengaku, banyak yang bertanya kepada dirinya mengenai alasan memilih untuk maju di Pilkada Jakarta 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188001//banjir-b19R_large.jpg
Tolong Pak Pramono! Warga Muara Angke Masih Bertahan di Rumah Meski Diterjang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786//pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187398//pramono_anung_hadiri_reuni_212-gC9y_large.jpg
Pramono Hadiri Reuni 212 di Monas Malam ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3187159//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-V0AF_large.jpg
Pramono Pilih Uus Kuswanto Jadi Sekda: Jakarta Butuh Administrator Ulung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement