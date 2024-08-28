Ridwan Kamil: Nama Pasangan Kami Rido, Bukan Rawon

JAKARTA - Ridwan Kamil (RK) bersama Suswono resmi menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk ke Kantor KPUD DKI Jakarta untuk maju di Pilkada 2024. Dalam sambutannya RK menyebut kalau nama pasangan ini ialah Rido bukan Rawon yang sebelumnya ramai diperbincangkan.

"Mohon izin nanti secara populer, nama pasangan kami adalah 'Rido', singkatan dari Ridwan Suswono, jadi bukan Rawon, mohon dikoreksi," ujar RK di kantor KPUD DKI Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menurut nama Rido telah disepakati bersama dengan partai politik pengusung. Dia menuturkan nama Rido digunakan agar bisa mendapatkan keberkahan dari sang pencipta.

"Filosofinya tentu kami berharap Ridho Allah SWT memberikan Ridhonya dalam niat baik kami, dalam berkontestasi dengan cara yang baik," ujarnya.

Di sisi lain, mantan gubernur Jawa Barat ini menegaskan , selama menjadi kontestan Pilgub DKI, pihaknya akan memberikan suasa yang riang serta gembira.

"Penuh gagasan-gagasan yang solutif, sehingga pilkada ini ramai, sukses, penuh riang gembira. Kira-kira begitu, bukan sebaliknya," sambungnya.