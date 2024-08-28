Effendi Syahputra: Ridwan Kamil Cocok Pimpin Jakarta

JAKARTA - Ketua DPW Partai Perindo Jakarta, Effendi Syahputra mengiringi proses pendaftaran pasangan Ridwan Kamil-Suswono ke KPUD Jakarta sebagai Cagub-cawagub Jakarta. Keduanya pun dinilai sudah teruji sebagai sosok pemimpin yang pantas memimpin kota Jakarta ini.

"Kapasitas dan kualitas beliau (Kang Emil) itu sudah teruji pengalamannya sebagai Walikota di kota yang kurang lebih hampir mirip Jakarta. Sudah pernah jadi gubernur di tingkat provinsi, dan saya pikir dan teman-teman lain juga sependapat beliau cocok tuk pimpin Jakarta 5 tahun ke depan," ujarnya pada wartawan, Rabu (28/8/2024).

Dia menyebutkan, Kang Emil khususnya, sudah memiliki segudang pengalaman sebagai sosok pemimpin, baik itu di tingkat kota maupun di tingkat provinsi. Kang Emil dan Suswono merupakan sosok yang dibutuhkan Jakarta dan diyakini bisa membawa kemajuan untuk kota Jakarta sampai 5 tahun ke depan.

"Hari ini kami menemani pak Ridwan Kamil dan pak Suswono untuk mendaftar ke KPUD Jakarta. Ini bersamaan dengan 12 koalisi partai lainnya, kita bareng-bareng ke KPUD tuk mendaftarkan beliau sebagai Cagub dan Cawagub Jakarta," katanya.

Dia menambahkan, ada sebangak 12 partai koalisi yang hadir mengiringi pendaftaran RK-Suswoni ke KPUD Jakarta. Semuanya menunjukan soliditasnya untuk bersama-sama mendukung RK-Suswono maju sebagai Cagub-cawagub Jakarta.