Ridwan Kamil Daftar ke KPUD: Ini Koalisi Persatuan

JAKARTA - Pasangan bakal Calon Kepala Daerah Ridwan Kamil-Suswono mendaftar ke KPUD Jakarta diantarkan seluruh partai yang mengusung. Seluruh partai yang mengusung RK-Suswono pada Pilkada 2024 diberi nama koalisi pemersatu.

Ridwan Kamil mengaku sangat bahagia dengan banyaknya warga yang iringi pendaftarannya di KPU Jakarta. Selain antusiasme warga, seluruh partai yang mengusungnya juga ikut. Partai-partai pengusung kemudian diberi nama koalisi persatuan.

"Antusiasme dari masyarakat, ada yang menyumbangak barongsai ada yang menyumbangkan ondel-ondel, ada marawis dan lain sebagainya. Bersama partai karena kita koalisi persatuan," kata Ridwan Kamil, Rabu (28/8/2024).

Dia mengatakan, bersatunya partai-partai dnegan masyarakat membuktikan terjadi soliditas dalam memenangkan Pemilu Kepala Daerah Jakarta. Sejumlah partai pengusung Ridwan Kamil di antaranya Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PSI, Gelora, Garuda, PKB, PKS, Perindo, PPP dan NasDem.

"Jumlahnya juga sangat banyak, menandakan soliditas, kondusifitas politik. Insya Allah akan menyertai," katanya.

Sebelumnya, pasangan Ridwan Kamil-Suswono resmi menyerahkan persyaratan pendaftaran untuk maju sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil pun menjanjikan Pilkada akan riang gembira hingga penuh gagasan.