HOME NEWS MEGAPOLITAN

Total 15 Parpol Dukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |15:19 WIB
Total 15 Parpol Dukung Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta
Ridwan Kamil-Suswono (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) - Suswono atau dianggil Rido resmi mendaftar ke KPUD untuk maju pada Pilgub Jakarta 2024. Total ada 15 partai politik (Parpol) yang mendukung pasangan Rido tersebut.

Hal itu disampaikan RK saat mendaftar ke KPUD Jakarta, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024). "Kurang lebih sampai hari ini ada 15 (partai) ya," kata RK sebelum berangkat ke KPUD, di kawasan Kramat, Jakarta.

RK menyampaikan, dirinya telah mendapat dukungan dari ibunya. Dan juga, timnya telah kompak untuk belanja baju khas Betawi untuk pendaftaran hari ini.

"Kami dari tadi malam juga sudah mendapatkan dukungan moril saya pribadi dari ibu saya, mendoakan agar hari ini diberi kelancaran dan kemudahan," sebutnya.

Sskedar informasi, partai pendukung RIDO yakni Partai Garuda, PKS, Golkar, Demokrat, NasDem, PSI, PKB, Gelora, PBB, Perindo, PAN, PPP, Prima, PKN dan Garuda.

Ridwan Kamil mengaku sangat bahagia dengan banyaknya warga yang iringi pendaftarannya di KPU Jakarta. Selain antusiasme warga, seluruh partai yang mengusungnya juga ikut. Partai-partai pengusung kemudian diberi nama koalisi persatuan. 

"Antusiasme dari masyarakat, ada yang menyumbangak barongsai ada yang menyumbangkan ondel-ondel, ada marawis dan lain sebagainya. Bersama partai karena kita koalisi persatuan," kata Ridwan Kamil. 

 

