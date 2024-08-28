Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ridwan Kamil: Kami Datang dengan Pengalaman, Mudah-mudahan Bisa Meyakinkan Warga Jakarta

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |15:22 WIB
Ridwan Kamil: Kami Datang dengan Pengalaman, Mudah-mudahan Bisa Meyakinkan Warga Jakarta
Bakal calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Calon gubernur Jakarta, Ridwan Kamil menyatakan dirinya bersama Suswono memiliki pengalaman untuk bisa memimpin Jakarta lima tahun ke depan. Dirinya pernah memimpin Kota Bandung dan Jawa Barat, sedangkan Suswono pernah menjabat sebagai menteri.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil saat mendaftarkan diri bersama Suswono sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Kami datang berdua dengan pengalaman, saya pernah menjadi wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, Pak Suswono juga di menteri kabinet terdahulu, mudah-mudahan kombinasi ini memberikan keyakinan kepada warga Jakarta," ucap Ridwan Kamil dalam sambutannya.

"Kalau itu takdirnya ke kami, tentunya dengan istighfar dan tentu dengan bismillah kita akan melayani masyarakat Jakarta selama 5 tahun, karena pada dasarnya kami adalah pelayanan masyarakat," tambahnya.

Ridwan Kamil mengatakan, dia bersama seluruh partai koalisi bercita-cita untuk membangun Indonesia melalui Jakarta dengan rasa kebersamaan.

"Kami hadir beserta seluruh pimpinan dari partai pengusung total kurang lebih ada 15 yang tentunya semua bercita-cita membangun Indonesia melalui Jakarta dengan rasa kebersamaan dan persatuan," ungkapnya.

Menurutnya, Jakarta saat ini perlu didefinisikan ulang setelah statusnya bukan lagi sebagai ibu kota. "Politik di Jakarta insya Allah adalah politik yang mempersatukan. Jadi ini adalah koalisi persatuan untuk Jakarta yang baru karena Jakarta harus didefinisikan dan diimajinasikan ulang sepeninggal statusnya tidak lagi menjadi ibu kota," katanya.

Ridwan Kamil juga bertekad menjadikan Jakarta sebagai kota global melalui karya-karya inovatif. "Dan tentu menuju Jakarta maju sebagai kota global yang penuh dengan karya-karya inovatif, berkeadilan menuju kesejahteraan," ujarnya.

 

