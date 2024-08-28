Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Selidiki Kasus Pelajar Korban Tabrak Lari hingga Meninggal di Depok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |20:46 WIB
Polisi Selidiki Kasus Pelajar Korban Tabrak Lari hingga Meninggal di Depok
Kecelakaan lalu lintas. (Foto: Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Viral di media sosial seorang pelajar diduga menjadi korban tabrak lari hingga meninggal dunia di Jalan Raya Juanda, Kota Depok. Korban meninggal dunia setelah tiga hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra menyebutkan insiden dugaan tabrak lari itu terjadi pada Sabtu (24/8) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Menurutnya saat ini kasus itu dalam proses penyelidikan. 

"Sedang kami tangani masih dalam proses penyelidikan. Kejadian Sabtu, 24 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB," kata Multazam saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (28/8/2024).

Multazam menjelaskan kronologi kasus itu berawal saat korban menggunakan sepeda motor melaju dari arah barat diduga dengan kecepatan tinggi. Korban diduga tidak menyalakan lampu utama dan tidak memakai helm. 

"Mobil dengan nomor polisi tidak di ketahui melaju dari arah timur, berbelok kanan akan masuk Tol Margonda, Kemudian terjadi benturan motor dan mobil sisi kiri depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742//tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175536//makan_bergizi-dklx_large.jpg
Viral Menu MBG Berisi Pangsit Goreng, Ini Penjelasan BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/65/3173275//ui-Smwg_large.jpg
UI Ajak Siswa SMA Terampil Hadapi Era AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/320/3162645//krl-kgmE_large.jpg
10 Kota dengan Perjalanan Kereta Terbanyak di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement