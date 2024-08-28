Polisi Selidiki Kasus Pelajar Korban Tabrak Lari hingga Meninggal di Depok

DEPOK - Viral di media sosial seorang pelajar diduga menjadi korban tabrak lari hingga meninggal dunia di Jalan Raya Juanda, Kota Depok. Korban meninggal dunia setelah tiga hari menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra menyebutkan insiden dugaan tabrak lari itu terjadi pada Sabtu (24/8) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari. Menurutnya saat ini kasus itu dalam proses penyelidikan.

"Sedang kami tangani masih dalam proses penyelidikan. Kejadian Sabtu, 24 Agustus 2024 pukul 02.00 WIB," kata Multazam saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (28/8/2024).

Multazam menjelaskan kronologi kasus itu berawal saat korban menggunakan sepeda motor melaju dari arah barat diduga dengan kecepatan tinggi. Korban diduga tidak menyalakan lampu utama dan tidak memakai helm.

"Mobil dengan nomor polisi tidak di ketahui melaju dari arah timur, berbelok kanan akan masuk Tol Margonda, Kemudian terjadi benturan motor dan mobil sisi kiri depan.