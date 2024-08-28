Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Oknum Ojol Mengumpat ke Kasir Disabilitas di Depok yang Jadi Viral

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |21:34 WIB
Kronologi Oknum Ojol Mengumpat ke Kasir Disabilitas di Depok yang Jadi Viral
Kronologi oknum ojol mengumpat ke kasr disabilitas (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

DEPOK - Staf Produksi Coffee Shop 'Tadi Pagi', Lilo menjelaskan kronologi kejadian oknum pengemudi ojek online (Ojol) yang mengumpat tidak pantas ke seorang kasir perempuan disabilitas tuli atau kurang pendengaran berinisial D pada Minggu 4 Agustus 2024, di kawasan Kalimulya, Cilodong, Depok.

Diketahui, peristiwa tersebut terekam dalam video yang viral di media sosial.

"Awalnya D sedang bertugas sebagai kasir pada hari itu. Melayani pesanan pikap ojol. Driver ojol meminta dua pesanan tapi hanya diberikan satu. Karena tak kunjung diberikan pesanan satunya lagi, ojol marah," kata Lilo saat dikonfirmasi, MNC Portal Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Rekan kerja D, kata Lilo, mencoba menjelaskan dan membantu pesanan yang kurang. Namun, oknum driver ojol mengumpat dengan kata-kata yang tidak pantas.

Lilo menyebutkan, korban disabilitas tuli saat ini kondisinya baik-baik saja dan masih bekerja di Coffee Shop tersebut. Menurutnya, saat ini masih menimbang terlebih dahulu perihal memproses hukum akibat umpatan tersebut.

"Baik-baik saja, masih kerja. Belum melaporkan (ke polisi), belum diputuskan karna masih di investigasi bukti secara internal," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
