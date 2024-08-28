Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Didukung 10 Partai Termasuk Perindo, Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe Resmi Daftar Pilkada Kota Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |21:45 WIB
Didukung 10 Partai Termasuk Perindo, Tri Adhianto-Abdul Haris Bobihoe Resmi Daftar Pilkada Kota Bekasi
Pilkada Bekasi
JAKARTA - Tri Adhianto dan Abdul Haris Bobihoe resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Keduanya mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi pada Rabu (28/8/2024).

Tri dan Bobihoe diantar oleh ribuan pendukung saat melakukan pendaftaran ke KPU. Ia diarak pendukungnya dari kawasan Alun-alun Kota Bekasi menggunakan delman seraya diiringi drum band.

Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota ini mendapatkan sepuluh dukungan partai politik. Partai politik pendukung itu di antaranya ialah PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, PKB, PKN, PBB, Ummat, Gelora, Perindo dan Partai Buruh.

“Ini adalah bagian amanah yang diberikan oleh masyarakat. Tentu di luar itu bahwa amanat yang telah diberikan harus kami jaga, harus kami tingkatkan," kata Tri dalam sambutannya usai mendaftarkan diri, Rabu (28/8/2024).

Tri Adhianto akan maju sebagai Calon Wali Kota sementara Haris Bobihoe akan menjadi Calon Wakil Wali Kota. Tri menilai memilih Bobihoe merupakan keputusan yang tepat sebab, Haris Bobihoe sendiri merupakan anggota legislatif yang sudah dua periode bekerja.

