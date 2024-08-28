Daftar Pilkada Kota Bekasi, Tri Adhianto Jamin Programnya Sentuh Masyarakat

JAKARTA - Tri Adhianto dan Abdul Haris Bobihoe resmi mendaftarkan diri menjadi pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada Pilkada tahun 2024. Pasangan ini didukung sepuluh partai termasuk Partai Perindo.



Tri Adhianto dalam kesempatannya menjamin bahwa program-programnya di masa kepemimpinannya akan menyentuh kepentingan masyarakat. Dia optimis Kota Bekasi bisa semakin maju.



"Program-program yang kemudian nanti akan menyentuh kepada kepentingan, kesejahteraan dan tentunya seluruh warga masyarakat," kata Tri Adhianto kepada wartawan, Rabu (28/8/2024).



Beberapa programnya misalnya akan membuka lapangan pekerjaan hingga adanya kenaikan upah. Ia meyakinkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi ke depan akan bekerja untuk masyarakat.



"Kami berdua memakafkan diri kita, 1x24 jam buat warga masyarakat total Bekasi," tegas dia.



Pemerintah Kota Bekasi akan mengedepankan cara-cara komunikasi yang baik dalam pemerintahannya.



"Tentunya semua pasti bisa diselesaikan dengan komunikasi dengan cara yang beradab dengan cara yang baik dan dengan cara-cara yang humble," tutupnya.

(Qur'anul Hidayat)