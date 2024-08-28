Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jimly Asshiddiqie Sebut Kehadiran Calon Independen Bagus untuk Pilgub Jakarta: Rakyat Diberi Pilihan

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |22:53 WIB
Jimly Asshiddiqie Sebut Kehadiran Calon Independen Bagus untuk Pilgub Jakarta: Rakyat Diberi Pilihan
Jimly Asshiddiqie
A
A
A

JAKARTA - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie ikut menyoroti soal temuan adanya dugaan pencatutan dukungan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta jalur independen, yakni Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. 

Menurut dia, hal itu merupakan ranah penyelenggara Pemilu untuk melakukan verifikasi apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi persyaratan.

“Kalau itu hal biasa, karena nanti KPU bisa melakukan verifikasi. Seperti parpol saja, pasti akan dilakukan verifikasi juga kan,” kata Jimly saat dihubungi wartawan pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Oleh karenanya, Jimly menegaskan bahwa soal adanya temuan dugaan pencatutan KTP warga Jakarta untuk dukungan pasangan calon independen ini merupakan ranah dari KPU DKI Jakarta, bukan ranah pidana.

“Ini hanya masalah administrasi saja, dilakukan verifikasi oleh KPU dan Bawaslu nantinya,” jelas dia.

Justru, mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ini melihat kehadiran calon independen Dharma-Kun ini sangat bagus untuk ikut Pilkada DKI Jakarta pada November 2024. Sebab, kata dia, masyarakat diberi kesempatan untuk memilih kandidat yang tidak diusung dari partai politik.

“Saya melihat calon independen ini sangat bagus, hal ini untuk memberikan kesempatan untuk masyarakat dari luar non parpol,” jelas Anggota DPD RI periode 2019-2024 ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185768//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie-bKIx_large.jpg
Jimly Sebut Komisi Reformasi Polri Dibanjiri Masukan dari Kelompok Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185748//reformasi_polri-xLPY_large.jpg
Jimly Targetkan Kebijakan Reformasi Polri Rampung Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185087//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie_bertemu_megawati_soekarnoputri-iouH_large.jpg
Jimly Temui Megawati, Singgung Reformasi Polri dan Rencana Amandemen UUD 1945
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/337/3185080//ketua_komisi_percepatan_reformasi_polri_jimly_asshiddiqie_bertemu_megawati_soekarnoputri-hfGl_large.jpg
Jimly Serahkan Buku Amandemen Kelima ke Megawati: Banyak yang Harus Dibenahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182343//jimly_asshiddiqie-KxpD_large.jpg
Antasari Azhar di Mata Jimly Asshiddiqie Sosok yang Tegas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182312//jimly_asshiddiqie-8pxl_large.jpg
Tancap Gas, Komisi Reformasi Polri Gelar Rapat Perdana Senin Pekan Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement