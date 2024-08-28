Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Abdul Harris Bobihoe jadi Pasangan Tri Adhianto di Pilkada Kota Bekasi, Bakal Bangun Sumber Daya untuk Kalangan Muda

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |23:31 WIB
Abdul Harris Bobihoe jadi Pasangan Tri Adhianto di Pilkada Kota Bekasi, Bakal Bangun Sumber Daya untuk Kalangan Muda
Pilkada Bekasi
A
A
A

JAKARTA - Abdul Harris Bobihoe, politikus Gerindra resmi mendaftarkan diri menjadi calon Wakil Wali Kota Bekasi pada Pilkada 2024 mendatang. Harris Bobihoe akan mendampingi Tri Adhianto, politikus PDI Perjuangan yang maju sebagai calon Wali Kota.

Harris Bobihoe menyampaikan bahwa ia dan Tri akan membangun sumber daya bagi kalangan muda. Salah satu tujuannya ialah agar kalangan muda bisa menjadi pengusaha.

"Kita akan membangun sumber daya untuk kaum millenial dan generasi z untuk menjadi entrepeneur yang terbaik di Kota Bekasi," kata Abdul Harris Bobihoe, Rabu (28/8/2024).

Ia juga meyakinkan akan memberikan kenyamanan, hidup tentram bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di Kota Bekasi. Menurutnya, hal ini akan membuat sejahtera masyarakat.

"Jadi jangan lagi kita dianggap Bekasi itu dimana sih, gitu kan. Tapi kita akan tunjukkan bahwa Kota Bekasi adalah kota yang nyaman dan sejahtera untuk rakyatnya," tegas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188103//anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_dina_masyusin-FREA_large.JPG
Banjir Rob Kerap Meluap, Warga Lagoa Minta Pemprov DKI Peninggian Tanggul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188121//sekjen_dpp_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah_hadiri_acara_doa_untuk_bangsa_partai_golkar-RPW8_large.jpg
Perindo Hadiri Doa Bersama Golkar, Sekjen Ferry: Ini Momentum Muhasabah Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3188109//sekjen_partai_perindo_ferry_kurnia_rizkiyansyah-q6k7_large.jpeg
Perindo Ajak Publik Belajar Empati di Hari Disabilitas Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3188044//anggota_dprd_dki_jakarta_dina_masyusin_distribusikan_sound_system_dan_tenis_meja-bKru_large.jpg
Anggota DPRD DKI Dina Masyusin Realisasikan Aspirasi Warga Kalideres, Distribusikan Sound System dan Tenis Meja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/340/3187984//perindo-US3z_large.jpg
Sri Gusni Ungkap 3 Prioritas Pascabencana, Pemulihan di Kawasan Terdampak Letusan Dahsyat Semeru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861//perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement