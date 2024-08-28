Abdul Harris Bobihoe jadi Pasangan Tri Adhianto di Pilkada Kota Bekasi, Bakal Bangun Sumber Daya untuk Kalangan Muda

JAKARTA - Abdul Harris Bobihoe, politikus Gerindra resmi mendaftarkan diri menjadi calon Wakil Wali Kota Bekasi pada Pilkada 2024 mendatang. Harris Bobihoe akan mendampingi Tri Adhianto, politikus PDI Perjuangan yang maju sebagai calon Wali Kota.

Harris Bobihoe menyampaikan bahwa ia dan Tri akan membangun sumber daya bagi kalangan muda. Salah satu tujuannya ialah agar kalangan muda bisa menjadi pengusaha.

"Kita akan membangun sumber daya untuk kaum millenial dan generasi z untuk menjadi entrepeneur yang terbaik di Kota Bekasi," kata Abdul Harris Bobihoe, Rabu (28/8/2024).

Ia juga meyakinkan akan memberikan kenyamanan, hidup tentram bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di Kota Bekasi. Menurutnya, hal ini akan membuat sejahtera masyarakat.

"Jadi jangan lagi kita dianggap Bekasi itu dimana sih, gitu kan. Tapi kita akan tunjukkan bahwa Kota Bekasi adalah kota yang nyaman dan sejahtera untuk rakyatnya," tegas dia.