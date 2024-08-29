Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Uskup Agung Jakarta: Paus Fransiskus Ingin Belajar Sejarah Islam Indonesia 

Widya Michella , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |03:55 WIB
Uskup Agung Jakarta: Paus Fransiskus Ingin Belajar Sejarah Islam Indonesia 
Uskup Agung Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo mengatakan bahwa kedatangan Paus Fransiskus menjadi sangat istimewa. Sebab banyak masyarakat yang ingin bertemu dengannya.

"Seperti anak mengharapkan kehadiran seorang bapak demikian juga umat Katolik di Indonesia mengharapkan kehadiran pimpinannya sesederhana itu," kata Kardinal Suharyo pada Rabu (28/8/2024).

Selain itu, Kedatangan Paus juga untuk belajar sejarah Islam di Indonesia. Karena Islam Indonesia dinilai memiliki karakteristik yang unik.

"Secara khusus Vatikan ingin belajar banyak sejarah Islam di Indonesia karena Islam di Indonesia berbeda dibandingkan dengan islamiyah dengan di Pakistan atau di timur tengah itu departemen sendiri," katanya.

Karena keingintahuan Paus terhadap Islam di Indonesia membuat Paus seringkali mengundang pemimpin-pemimpin Islam Indonesia ke Vatikan dan berbicara.

"Setiap hari raya masing-masing agama Islam Hindu Budha agama yang lain setiap hari raya itu bisa Pak dengan suatu surat sapaan jadi dialog seperti itu relasi hubungan baik seperti itu yang ingin dihargai dengan kehadiran beliau dan ditentukan," ucapnya.

 

