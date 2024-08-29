Reaksi Orang Terdekat Pramono Anung saat Tahu Akan Maju di Pilkada DKI: Istri Syok, Jokowi Tertawa Ngakak

JAKARTA - Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengaku meminta izin kepada dua orang terdekatnya begitu ditunjuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk maju di Pilgub DKI Jakarta.

"Istri saya syok banget, jawaban istri saya langsung bilang 'ngapain'. Lalu saya telepon presiden yang saat itu ada di Lampung, saya telepon, dan presiden tertawa ngakak, udah maju aja, cocok," kata Pramono dalam obrolannya di Maja Najwa.

Beberapa saat kemudian, Pramono mengungkapkan langsung bicara empat mata dengan Presiden Joko Widodo soal penunjukannya menjadi Cagub DKI Jakarta.

"Begitu sorenya saya ketemu dengan presiden, bicara empat mata, dengan bahasa yang serius, presiden bilang, kalau sudah amanah harus diterima. Saya gak pernah persiapkan diri, sama wartawan saja saya gak mau diwawancara, karena saya mengerjakan dapur presiden, 'udah lah bismillah aja', begitu kata presiden," ungkapnya.

Tak cukup di situ, Pram pun kembali menemui Presiden Jokowi dan mengungkapkan bahwa penunjukannya menjadi Cagub DKI Jakarta merupakan penunjukan yang harus ditaati sebagai kader partai.

"Saya bilang ke presiden, pak ini kayaknya penugasan, saya gak bisa nolak, lalu presiden bilang aturannya kalau maju (di Pilkada) harus mundur atau tidak (dari jabatan Mensesneg), saya bilang aturannya saya sudah baca, kalau pejabat negara tidak perlu mundur, tapi terserah dari pejabat negara tersebut, lalu saya tanya ke presiden, kalau saya gimana pak (mundur atau tidak)," kata Pram.