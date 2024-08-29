Profil Pratikno Mantan Rektor UGM yang Ditolak Masuk Kampus Fisipol

JAKARTA – Profil Pratikno ramai dibicarakan usai Menteri Sekretaris Negara itu ditolak masuk ke kampus Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM). Sejumlah spanduk bertulis ‘Pratikno Dilarang Masuk’ terpasang di Lantai 4 Gedung Fisipol. Pemasangan spanduk dilakukan pada 26 Agustus 2024 ketika jeda acara podcast yang dilakukan oleh awak media di universitas tersebut.

Pelarangan itu diduga masih berkaitan dengan gelombang demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia. Demo dilakukan karena Baleg DPR mendorong pengesahan RUU Pilkada ke Rapat Paripurna dan mengabaikan putusan MK.

Pratikno merupakan Rektor UGM ke-14 yang masa jabatannya mulai 2012 hingga berakhir 2017. Pria kelahiran, Bojonegoro, Jawa Timur, 13 Februari 1962 itu sebelumnya menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM Yogyakarta.

Sebelum jadi menteri, suami dari Siti Faridah ini adalah anggota tim sinkronisasi pada Tim Transisi Jokowi-JK. Pratikno banyak melakukan penelitian dalam politik lokal dan jaringan pemerintahan yang merupakan bidang keahliannya.

Pratikno seorang profesional di dunia akademik, sehingga berulangkali menjadi pembicara dalam workshop, khususnya bidang politik dan pemerintahan. Bapak tiga anak itu mengawali karir menjadi pengajar di UGM sejak tahun 1986.