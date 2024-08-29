Kronologi Anak Machica Mochtar Merasa Dilecehkan Usai Diminta Lepas Celana oleh Aparat

JAKARTA – Kronologi anak Machica Mochtar merasa dilecehkan usai diminta lepas celana oleh apparat, akan diulas lengkap dalam artikel ini.

Saat itu, Iqbal Ramadhan sedang melakukan demo mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2024).

Dalam acara Rakyat Bersuara bersama Aiman Witjaksono di iNEWS TV Selasa (27/8/2024), Iqbal menyebut dirinya sempat mengalami pelecehan. Sebab, dirinya diminta untuk melepaskan celana di ruang publik.

"Ya sempat mengalami kekerasan dan juga ditahan, jadi waktu saya ditangkap ingin ditahan, bahasanya sih diamankan ya, saya mengalami berbagai banyak kekerasan gitu, di tempat unjuk rasa," kata Iqbal Ramadhan.

"Saya merasa dilecehkan karena diminta untuk membuka celana saya pada saat diamankan," tambahnya

Iqbal mengaku terpaksa menuruti perintah oknum tersebut. Adapun kekerasan yang dialaminya seperti pemukulan, hingga kata-kata kasar dari oknum tersebut.

Hanya saja, Iqbal tak bisa memastikan indentitas pelaku lantaran kejadian itu berlangsung cepat.

"Ya saya lakukan karena begitu banyak aparat keamanan yang memaki-maki saya dari TNI Polri. Saya diminta untuk jongkok, kemudian rambut saya ditarik dari belakang, ditempeleng sekali," tuturnya.

"Saya menengok melihat siapa pelakunya, saya menduga itu dari TNI AD karena menggunakan baju seragam loreng," tutup Iqbal.