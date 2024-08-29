Selain Disiram Air Keras, Anggota Polisi Juga Dicopet saat Bubarkan Tawuran di Jaktim

JAKARTA – Seorang polisi disiram air keras saat membubarkan aksi tawuran di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari. Selain itu, anggota polisi lain ada yang jadi korban pencopetan dalam kejadian yang sama.

“Ada juga HP (anggota polisi) yang hilang,” kata Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly kepada wartawan, Kamis (29/8/2024).

Nicolas menjelaskan, anggota polisi yang terkena siraman air keras berbeda dengan anggota yang dicopet. “Beda lagi. Anggota Brimob, tapi berbeda korbannya,” ujarnya.

Lebih jauh, dia menambahkan saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait insiden ini.

Sebelumnya, satu anggota kepolisian terkena siraman air keras saat membubarkan aksi tawuran Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis dini hari.