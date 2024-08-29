Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jubir: Anies Baswedan Akan Berikan Keterangan soal Pencalonan di Pilgub Jabar

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |20:17 WIB
Jubir: Anies Baswedan Akan Berikan Keterangan soal Pencalonan di Pilgub Jabar
Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid (Foto: MPI)
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid mengatakan bahwa tawaran maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 dari partai politik yang disinyalir PDIP sangat diapresiasi dan dihormati. Ia meminta masyarakat menunggu jawaban langsung keputusan dari Anies Baswedan terkait tawaran itu.

Pantauan di Markas Pemenangan Jalan Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/8/2024) pukul 19.55 WIB, terparkir minibus Toyota Innova Zenix berwarna hitam dengan nomor H 1805 CZ yang digunakan Anies dari kediamannya pagi tadi masih terparkir di depan markas. Terlihat pula satu motor patroli pengawalan (patwal) dan Toyota Alphard hitam masih terparkir. 

Anies dikabarkan masih berada di dalam markas pemenangan belum dan menunjukkan keluar menemui awak media. Nampak orang dekat Anies seperti Naufal Firman Yursak; Geisz Chalifah; Angga Putra Fidrian; Sahrin Hamid dan Usamah.

"Ya mungkin nanti Pak Anies yang akan menjawab secara langsung dan secara khusus yang jelas bahwa ya tentunya satu kita memberikan apresiasi dan penghormatan atas permintaan tentunya itu adalah amanat yang lahir karena kita tahu bahwa partai politik menjadi bagian dari pilar demokrasi dan fungsi partai politik adalah sebagai agregasi artikulator dan juga sumber rekrutmen kepimpinan politik. Nah untuk karena itu bahwa permintaan itu tentunya kita hormati, kita apresiasi," kata Sahrin saat jumpa pers di Markas Pemenangan Jalan Brawijaya No.46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/8/2024) malam.

"Namun untuk pengambilan keputusan ya tentunya kita harus menunggu apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi keputusan dari Mas Anies," tambahnya.

 

