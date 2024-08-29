Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri Beri Penghargaan ke Serdik Terbaik Sespimti Dikreg ke-33, Ini Daftarnya 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |20:27 WIB
Kapolri Beri Penghargaan ke Serdik Terbaik Sespimti Dikreg ke-33, Ini Daftarnya 
Kapolri Beri Penghargaan ke Peserta Sespimti Terbaik. Foto: Istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menutup pendidikan Sespimti Dikreg ke-33 dan Sespimen Dikreg ke-64 Tahun Ajaran 2024. Dalam kesempatan itu diserahkan juga penghargaan ke peserta didik (Serdik) terbaik. 

Kegiatan itu diselenggarakan di Gedung Utaryo Suryawinata Sespim Lemdiklat Polri, Kamis (29/8/2024). Upacara penutupan ini bertajuk 'Mewujudkan Pimpinan Tingkat Tinggi dan Menengah Polri, Kementerian dan Lembaga yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan (Presisi) serta Melayani untuk Indonesia Maju'. 

Dari informasi yang diterima Okezone, adapun jumlah Lulusan Sespimti Polri Dikreg ke-33 tahun 2024 sebanyak 98 Perwira. Sementara, untuk peserta didik Sespimmen Polri ada 295 perwira. 

Usai melewati rangkaian proses acara, Kapolri menyerahkan penanggalan tanda peserta didik dan penyematan tanda pangkat efekti ke sejumlah perwakilan, diantaranya; 

- Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-33 Kombes Kusumo Wahyu Bintoro, (Penghargaan: Sanyata Sumanasa Wira Utama);

- Peserta Didik Sespimmen Polri Dikreg Ke-64 Kompol Muh. Ardila Army (Penghargaan: Sanyata Sumanasa Wira Utama).

Sedangkan, peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-33 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-64 yang menerima 
penghargaan sebagai berikut:

Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-33;

- Perwakilan Serdik dari Polri Kombes Dr. Ahrie Sonta N, S.I.K., M.Si. (Penghargaan: Terbaik Program Penyesuaian Matrikulasi);

- Perwakilan Serdik dari TNI Kolonel (Kav) Joko Wibowo, S.H., M.H (Penghargaan: Terbaik Umum TNI);

- Perwakilan Serdik Tamu dari K/L Jaksa Utama Muda Anang Supriatna, S.H., M.H. (Penghargaan: Terbaik Umum Tamu).

 

