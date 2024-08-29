Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pakar Hukum: Novum Mardani Maming Lemah, Keputusan Hakim Tak Bisa Diintervensi!

Sucipto , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |20:27 WIB
Pakar Hukum: Novum Mardani Maming Lemah, Keputusan Hakim Tak Bisa Diintervensi!
Mardani H Maming/Okezone
A
A
A

JAKARTA- Mahkamah Agung (MA) layak untuk menolak peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming. Selain alasan lemahnya novum, Keputusan Majelis Hakim untuk menolak PK mantan Bendum PBNU itu mutlak dan tak bisa diintervensi.

Hal itu diutarakan Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK), Hudi Yusuf menanggapi langkah peninjauan kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus korupsi IUP Mardani H Maming.

“PK itu harus ada novum (bukti baru) jika dalilnya lemah memang  selayaknya PK harus tidak diterima oleh MA,” ujar Hudi, Kamis,(29/8/2024).

“Apalagi dalam pengadilan tingkat pertama, banding dan kasasi sudah kalah (tiga nol) artinya majelis hakim sebelumnya pasti sudah mendalami Judex facti dan Judex yuris yang mendukung putusannya,”sambungnya.

Dia juga mengingatkan, keputusan Majelis Hakim untuk menolak peninjauan kembali atau PK Mardani H Maming tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Menurutnya, para hakim harus mandiri dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun termasuk terpidana dalam mengambil setiap keputusan yang ada.

“Hakim sebagai aparat penegak hukum yang digaji oleh negara seyogyanya berpihak kepada negara bukan kepada perorangan, semua demi kepentingan negara, apalagi pelaku korupsi itu mantan aparatur negara seyogyanya hukuman lebih berat dari sekadar 12 tahun penjara,”bebernya.

Hudi menambahkan, setiap peninjauan kembali atau PK yang diajukan terpidana hanya mencari peluang untuk membebaskan diri dengan mengajukan novum yang mengada-ngada.

 

