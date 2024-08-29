Sosok Adi Hariyadi Diklaim Saksi Kunci Kasus Vina Cirebon: Orang Pertama di Lokasi Kejadian

JAKARTA - Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Adi Hariyadi mengatakan bahwa dia adalah pertama yang melihat kejadian tewasnya sepasang kekasih di Cirebon itu. Melalui kuasa hukumnya, Ia menyebut bahwa pasangan itu meninggal akibat kecelakaan tunggal.

Pengacara Adi, Williard Malau mengungkap, kliennya merupakan musafir yang pada saat itu tengah melakukan perjalanan spiritual dari Kudus ke Cirebon. Kemudian, tanpa sengaja, dia melihat kejadian kecelakaan itu.

"Iya (orang pertama yang melihat kejadian). Dia yang melihat pertama kejadian itu. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada apa, dia hanya melihat motor itu celaka," kata Williard di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2024) malam.

"Setelah itu baru orang-orang datang dan dia meminta kepada satu orang yang hadir di situ untuk menelpon polisi dan gak berapa lama polisi datang mengambil dua korban tersebut," sambungnya.

Atas pengetahuannya itu, Adi pun tergerak untuk memberikan keterangan ke Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Iptu Rudiana. Dia menjalani pemeriksaan selama sembilan jam dengan 29 pertanyaan.

Williard mengungkap alasan Adi baru muncul ke permukaan setelah sekian lama kasus tersebut adalah, karena menurutnya kecelakaan kalau itu hanya peristiwa biasa.

Setelah kasus Vina dan Eki kembali mencuat pada 2024, Adi mengaku gusar dengan pemberitaan dan informasi yang menyebut bahwa keduanya meninggal akibat pembunuhan.