Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Adi Hariyadi Diklaim Saksi Kunci Kasus Vina Cirebon: Orang Pertama di Lokasi Kejadian 

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |20:58 WIB
Sosok Adi Hariyadi Diklaim Saksi Kunci Kasus Vina Cirebon: Orang Pertama di Lokasi Kejadian 
Pengacara Saksi Kunci Kasus Vina. Foto: Okezone/Riana.
A
A
A

JAKARTA - Saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Adi Hariyadi mengatakan bahwa dia adalah pertama yang melihat kejadian tewasnya sepasang kekasih di Cirebon itu. Melalui kuasa hukumnya, Ia menyebut bahwa pasangan itu meninggal akibat kecelakaan tunggal. 

Pengacara Adi, Williard Malau mengungkap, kliennya merupakan musafir yang pada saat itu tengah melakukan perjalanan spiritual dari Kudus ke Cirebon. Kemudian, tanpa sengaja, dia melihat kejadian kecelakaan itu.

"Iya (orang pertama yang melihat kejadian). Dia yang melihat pertama kejadian itu. Tidak ada kejar-kejaran, tidak ada apa, dia hanya melihat motor itu celaka," kata Williard di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (29/8/2024) malam.

"Setelah itu baru orang-orang datang dan dia meminta kepada satu orang yang hadir di situ untuk menelpon polisi dan gak berapa lama polisi datang mengambil dua korban tersebut," sambungnya.

Atas pengetahuannya itu, Adi pun tergerak untuk memberikan keterangan ke Bareskrim Polri terkait laporan terhadap Iptu Rudiana. Dia menjalani pemeriksaan selama sembilan jam dengan 29 pertanyaan.

Williard mengungkap alasan Adi baru muncul ke permukaan setelah sekian lama kasus tersebut adalah, karena menurutnya kecelakaan kalau itu hanya peristiwa biasa.

Setelah kasus Vina dan Eki kembali mencuat pada 2024, Adi mengaku gusar dengan pemberitaan dan informasi yang menyebut bahwa keduanya meninggal akibat pembunuhan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/25/337/3098594/pembunuhan-NXFl_large.jpg
KALEIDOSKOP 2024: Tragedi Kematian Tragis Vina Cirebon Menyisakan Misteri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/337/3095920/vina_cirebon-4VBz_large.jpg
Tok! MA Tolak PK 7 Terpidana Kasus Vina Cirebon 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/337/3058730/otto_hasibuan-eBpd_large.jpg
Kasus Vina Cirebon Murni Kecelakaan, Otto Hasibuan: Kami Buktikan di Persidangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/337/3056199/pengacara_saksi_kunci_kasus_vina-3wIk_large.jpg
Diperiksa 9 Jam, Saksi Kunci Kasus Vina Dicecar 29 Pertanyaan oleh Bareskrim Polri 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048501/kuasa_hukum_saka_tatal_yasin_hasan-CdkB_large.jpg
Dicecar 32 Pertanyaan, Saka Tatal Yakin Aep dan Dede Berikan Keterangan Palsu Kematian Vina Cirebon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/337/3048494/saka_tatal_di_gedung_bareskrim_polri-8GaC_large.jpg
Usai Diperiksa Bareskrim, Saka Tatal Yakin Aep dan Dede Berikan Keterangan Palsu di Kasus Vina Cirebon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement