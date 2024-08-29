Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Final! Anies Tolak Maju Pilkada Jabar 2024, Besok Ada Keterangan Langsung

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |22:42 WIB
Final! Anies Tolak Maju Pilkada Jabar 2024, Besok Ada Keterangan Langsung
Anies Baswedan tolak maju Pilgub Jabar (Foto : Okezone,com)
JAKARTA- Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid menegaskan bahwa keputusan tidak maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 sudah final. Rencananya besok,umat 30 Agustus 2024, Anies Baswedan bakal menyampaikan secara langsung sejumlah keterangan terkait keputusan menolak maju di Pilkada Jabar yang ditawarkan PDI Perjuangan.

"Sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat, itu sudah final," kata Sahrin kepada wartawan di markas pemenangan Jalan Brawijaya X No.46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/8/2024).

Sahrin membeberkan alasan utama Anies memilih tak maju Pilkada Jawa Barat yakni perbedaan aspirasi warga maupun partai politik (Parpol). Menurutnya tawaran maju di Pilkada Jabar memang baru pertama kali sehingga menjadi pertimbangan.

"Tadi bahwa memang dilihat tadi hanya satu alasan yang kita bisa sampaikan perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta, kalau di Jakarta ada aspirasi baik itu dari warga maupun dari partai politik," ucapnya.

Sementara di Jawa Barat, sambungnya, baru kali ini aspirasi yang dating untuk Anies maju pada kontestasi Pilkada.

 

Halaman:
1 2
      
