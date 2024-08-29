Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Waketum PKB Sebut Solid Dukung RK-Suswono Bersama KIM Plus di Pilgub Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |06:16 WIB
Waketum PKB Sebut Solid Dukung RK-Suswono Bersama KIM Plus di Pilgub Jakarta
Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menyebut, partainya solid mendukung pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK)-Suswono alias RIDO bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada 2024 mendatang.

"Solid (mengusung RK-Suswono bersama KIM Plus di Jakarta)," kata Jazilul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (29/8/2024).

Sebelumnya, Jazilul merespons perihal beredarnya undangan terbuka 'Anies Menata Jakarta' mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (29/8) besok yang mencatut logo PKB, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Hanura. Menurutnya informasi itu hoax atau disinformasi.

"Informasi hoax," kata Jazilul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (28/8/2024).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187851//pemerintah-EvfD_large.jpg
Heboh Cak Imin Minta 3 Menteri Tobat Nasuha, Raja Juli: Jangan Saling Mendiskreditkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187414//pemerintah-jobz_large.jpeg
Cak Imin Disemprot DPR Usai Minta Bahlil dan Raja Juli Tobat Nasuha Akibat Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185272//pkb-gSuK_large.jpg
Cak Imin: Panji Bangsa Akan Jadi Pasukan Serbaguna PKB!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/337/3184190//pkb-ZfJM_large.jpg
Cak Imin Bentuk Panji Bangsa untuk Hadapi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182515//ilustrasi-z0hn_large.jpg
Pemprov DKI Bebaskan Sanksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan hingga Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/65/3164748//kampus-VzNo_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Nasim Khan, Alumni ITN Malang yang Usulkan Gerbong KAI Khusus Merokok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement