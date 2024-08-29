Waketum PKB Sebut Solid Dukung RK-Suswono Bersama KIM Plus di Pilgub Jakarta

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menyebut, partainya solid mendukung pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta, Ridwan Kamil (RK)-Suswono alias RIDO bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada 2024 mendatang.

"Solid (mengusung RK-Suswono bersama KIM Plus di Jakarta)," kata Jazilul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (29/8/2024).

Sebelumnya, Jazilul merespons perihal beredarnya undangan terbuka 'Anies Menata Jakarta' mendaftar ke KPU Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (29/8) besok yang mencatut logo PKB, Partai Ummat, Partai Buruh, dan Partai Hanura. Menurutnya informasi itu hoax atau disinformasi.

"Informasi hoax," kata Jazilul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (28/8/2024).