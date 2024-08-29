Hari Ini, Cagub-Cawagub Independen Dharma-Kun Daftar ke KPU Jakarta

JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipastikan akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk maju di Pilkada 2024 hari ini.

“Konfirmasinya katanya hari terakhir ya (hari ini). Nanti kami coba cek lagi di sekretariatan apakah sudah ada konfirmasi, kapan jam mau datangnya Pak Dharma dengan timnya,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, Kamis (29/8/2024).

Diketahui, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana maju sebagai calon independen pada Pilkada Jakarta 2024 setelah sebelumnya dinyatakan lolos pada verifikasi faktual.

Sebagai informasi, pada Rabu (28/8/2024) ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar untuk maju di Pilkada Jakarta. Pertama, pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan berikutnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono.