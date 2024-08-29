Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hari Ini, Cagub-Cawagub Independen Dharma-Kun Daftar ke KPU Jakarta

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |07:04 WIB
Hari Ini, Cagub-Cawagub Independen Dharma-Kun Daftar ke KPU Jakarta
Illustrasi Pemilu (foto: dok Okezone)
JAKARTA - Pasangan cagub-cawagub jalur independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipastikan akan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta untuk maju di Pilkada 2024 hari ini.

“Konfirmasinya katanya hari terakhir ya (hari ini). Nanti kami coba cek lagi di sekretariatan apakah sudah ada konfirmasi, kapan jam mau datangnya Pak Dharma dengan timnya,” kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata, Kamis (29/8/2024).

Diketahui, pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana maju sebagai calon independen pada Pilkada Jakarta 2024 setelah sebelumnya dinyatakan lolos pada verifikasi faktual.

Sebagai informasi, pada Rabu (28/8/2024) ada dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar untuk maju di Pilkada Jakarta. Pertama, pasangan Pramono Anung-Rano Karno dan berikutnya yakni Ridwan Kamil dan Suswono.

 

