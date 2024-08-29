Advertisement
NEWS MEGAPOLITAN

Anies Tetap Menunggu di Tikungan Terakhir Pendaftaran Pilgub Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |07:20 WIB
Anies Tetap Menunggu di Tikungan Terakhir Pendaftaran Pilgub Jakarta
JAKARTA - Anies Rasyid Baswedan masih menunggu batas akhir pendaftaran Pilgub Jakarta di KPU pada Kamis (29/8/2024). Anies ingin bertahan hingga tikungan terakhir dan melihat pergerakan politik yang dinamis di Jakarta.

"Pak Anies akan tetap menunggu sampai tanggal 29 Agustus (akhir) pendaftaran untuk menyampaikan apa saja yang akan dilakukan berikutnya apalagi, misalnya ternyata nanti ada pergerakan pergerakan dinamis di tikungan-tikungan akhir kita masih menunggu sampai tanggal 29 Agustus karena itu batas akhir pendaftaran pasangan calon di Pilkada DKI Jakarta kira kira," kata Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian kepada iNews Media Group, Kamis (29/8/2024).

Ia pun menanggapi isu potensi Anies diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) rasanya itu hanya kabar saja. Hal itu melihat PKB yang telah ikut mendaftarkan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono alias RIDO ke KPU Jakarta pada Rabu (28/8) kemarin.

"Melihat kabar pencalonan pak Ridwan Kamil-Suswono dari PKB sudah ikut mendaftarkan, saya gak tahu apakah masih bisa di ambil kembali atau lainnya, karena sejauh ini sudah di daftarkan RK-Suswono ke KPU rasanya itu jadi hanya kabar saja," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
