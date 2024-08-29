Gegara Kendaraannya Ditarik, Ormas di Cikarang Bekasi Serang Kantor Leasing

BEKASI - Dua kelompok organisasi masyarakat (Ormas) dan Debt Collector (DC) bentrok di Kawasan Cikarang Square, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Akibat bentrokan tersebut, dua orang luka-luka.

Kapolsek Cikarang Selatan, Kompol Rudy Wiransyah mengatakan, awalnya aksi bentrokan ini terjadi saat debt collector menarik mobil dari konsumen, yakni dari pihak ormas yang menunggak cicilan selama lima bulan.

"Permasalahannya terkait penarikan mobil leasing oleh pihak Adira Finance ke debitur, yang dibawa oleh salah satu anggota ormas LMP," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2024).