HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tanggapan Jubir Anies Soal Isu Perubahan Haluan PKB di Pilgub Jakarta

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |08:00 WIB
Tanggapan Jubir Anies Soal Isu Perubahan Haluan PKB di Pilgub Jakarta
Anies Baswedan (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian menanggapi isu potensi Anies diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hal itu melihat PKB yang telah ikut mendaftarkan pasangan Ridwan Kamil (RK)-Suswono alias RIDO ke KPU Jakarta pada Rabu 28 Agustus 2024 kemarin.

"Tadi sih melihat kabar pencalonan pak Ridwan Kamil-Suswono dari PKB sudah ikut mendaftarkan saya gak tahu apakah masih bisa di ambil kembali atau lainnya karena sejauh ini sudah di daftarkan RK-Suswono ke KPU rasanya itu jadi hanya kabar saja," kata Angga kepada iNews Media Group, Kamis (29/8/2024).

Angga mengatakan, Anies tidak terkejut dengan keputusan partai politik yang tidak jadi mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024. Menurutnya Anies tetap menghargai proses yang ada dan aspirasi yang telah disampaikan. 

"Ya kalau kita bilang mengejutkan sih nggak juga ya karena dari awal Pak Anies menghargai setiap proses yang ada di partai politik semua yang menjadi kebijakan partai politik diapresiasi oleh Pak Anies Baswedan dihargai," ucapnya.

"Karena itu untuk menghargai aspirasi aspirasi yang disampaikan ke Pak Anies, ke partai politik juga," tambahnya.

 

