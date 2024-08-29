Pekerja Ojol dan Kurir Paket Gelar Unjuk Rasa, 1.326 Personel Dikerahkan

JAKARTA - Sebanyak 1.326 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga dan mengamankan aksi dari pekerja ojek online di kawasan istana presiden.

"Untuk berjaga dan mengantisipasi, dalam rangka pengamanan aksi di kawan istana, kami melibatkan sejumlah 1.326 personel gabungan," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Kamis (29/8/2024).



Personel gabungan tersebut berasal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Terkait penutupan arus lalu lintas di sekitar gedung wakil rakyat, bersifat situasional. Rekayasa arus lalu lintas juga disesuaikan dengan perkembangan dinamika di lapangan.

"Apabila jumlah massa dan eskalasi meningkat, maka diadakan penutupan jalan. Apabila jumlah masa tidak banyak lalin normal seperti biasa," bebernya.