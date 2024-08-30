Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ke-5 Banjir Bandang Ternate, Korban Hilang Belum Ditemukan

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |05:59 WIB
Hari Ke-5 Banjir Bandang Ternate, Korban Hilang Belum Ditemukan
Banjir Bandang Ternate
A
A
A

JAKARTA - Satu korban hilang banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara masih belum ditemukan meski sudah memasuki hari ke-5 pencarian. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, pencarian sampai saat ini masih terus diupayakan.

Dalam keterangan resminya, Abdul menyebut pencarian korban hilang masih dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, BPBD, dan TNI-Polri, serta relawan. Adapun sulitnya penemuan korban menurutnya lantaran adanya kendala di medan pencarian.

"Operasi pencarian hari ini pun belum membuahkan hasil dan tim gabungan masih menemui sejumlah kendala seperti adanya tumpukan material berupa tanah, lumpur, dan bebatuan hingga hujan yang masih turun dengan intensitas sedang hingga lebat," katanya pada Kamis (30/8/2024).

Untuk diketahui, data yang dihimpun oleh Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Banjir Bandang Kelurahan Rua mencatat, korban jiwa akibat bencana ini belum mengalami perubahan yakni masih berjumlah 18 orang meninggal dunia. Sementara itu jumlah pengungsi tercatat mengalami pembaharuan dari sebelumnya 150 jiwa menjadi 250 jiwa atau 75 KK, yang terpusat di SMKN 4 Kastela.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB ternate banjir bandang banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188439//bnpb-TJLQ_large.jpg
Kepala BNPB Lapor ke Prabowo Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188441//viral-ovGH_large.jpg
Akses Komunikasi dan Listrik di Sumut Sudah 100 Persen Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188432//tni-EKuC_large.jpg
Solidaritas Nasional! Alumni Akmil dan Akpol 2012 Terjun Langsung Bantu Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188415//viral-GEk3_large.jpg
Banjir Sumatera, Mantan Hakim MK Usul Satgas PKH Kejagung Tindak Tegas Perusak Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/65/3188388//viral_warteg-1uhy_large.jpg
Viral, Mahasiswa UIN Ciputat Dsk Korban Banjir Sumatera Boleh Makan Gratis di Warteg Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/337/3188383//rsud_aceh_tamiang-KNML_large.jpg
Kondisi Terkini RSUD Aceh Tamiang yang Lumpuh Imbas Banjir
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement