Hari Ke-5 Banjir Bandang Ternate, Korban Hilang Belum Ditemukan

JAKARTA - Satu korban hilang banjir bandang di Kelurahan Rua, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara masih belum ditemukan meski sudah memasuki hari ke-5 pencarian. Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, pencarian sampai saat ini masih terus diupayakan.

Dalam keterangan resminya, Abdul menyebut pencarian korban hilang masih dilakukan oleh tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, BPBD, dan TNI-Polri, serta relawan. Adapun sulitnya penemuan korban menurutnya lantaran adanya kendala di medan pencarian.

"Operasi pencarian hari ini pun belum membuahkan hasil dan tim gabungan masih menemui sejumlah kendala seperti adanya tumpukan material berupa tanah, lumpur, dan bebatuan hingga hujan yang masih turun dengan intensitas sedang hingga lebat," katanya pada Kamis (30/8/2024).

Untuk diketahui, data yang dihimpun oleh Pos Komando (Posko) Penanganan Darurat Banjir Bandang Kelurahan Rua mencatat, korban jiwa akibat bencana ini belum mengalami perubahan yakni masih berjumlah 18 orang meninggal dunia. Sementara itu jumlah pengungsi tercatat mengalami pembaharuan dari sebelumnya 150 jiwa menjadi 250 jiwa atau 75 KK, yang terpusat di SMKN 4 Kastela.

(Khafid Mardiyansyah)