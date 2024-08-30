Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Anies Tolak Maju Pilkada 2024 dari Jakarta hingga Jabar

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |07:19 WIB
5 Fakta Anies Tolak Maju Pilkada 2024 dari Jakarta hingga Jabar
Anies Baswedan
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid menegaskan bahwa keputusan tidak maju dalam kontestasi Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024 sudah final. Sebelumnya, Anies pun batal maju di Pilkada Jakarta setelah PDIP lebih memilih mengusung Pramono Anung-Rano Karno.

Berikut Fakta yang berhasil dihimpun:

1. Anies Tolak Maju di Pilkada Jabar

Juru Bicara (Jubir) Anies Rasyid Baswedan, Sahrin Hamid menegaskan bahwa mantan Mendikbud tersebut sudah bulat tak maju di Pilkada DKI Jakarta Maupun Pilkada Jabar.

"Sudah selesai bahwa Mas Anies tidak maju di Pilkada Jawa Barat itu sudah final," kata Sahrin kepada wartawan di markas pemenangan Jalan Brawijaya X No.46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (29/8/2024).

2. Alasan Tolak Maju di Pilkada Jabar

Sahrin membeberkan bahwa alasan utama Anies memilih tak maju Pilkada Jawa Barat yakni perbedaan aspirasi warga maupun partai politik (Parpol). Menurutnya tawaran maju di Pilkada Jabar memang baru pertama kali sehingga menjadi pertimbangan.

"Tadi bahwa memang dilihat tadi hanya satu alasan yang kita bisa sampaikan perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta, kalau di Jakarta ada aspirasi baik itu dari warga maupun dari partai politik," ucapnya.

"Sementara di Jawa Barat memang baru kali ini ya kurang lebih baru hari ini sehingga pertimbangan itulah yang menjadi salah satu pertimbangan. Tentunya pertimbangan lainnya akan disampaikan oleh Mas Anies pada kesempatan besok hari," tambahnya.

3. Sempat Akan Dipasangkan dengan Ono Surono

Sekedar informasi, santer diberitakan Anies masuk radar PDI Perjuangan untuk berduet dengan Ono Surono di Pilkada Jawa Barat di detik-detik hari terakhir pendaftaran, Kamis (29/8) malam.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/337/3177304//presiden_prabowo_subianto-20pd_large.jpg
Prabowo Ulang Tahun Ke-74, Anies: Semoga Diberikan Petunjuk dan Perlindungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175941//gerindra-CRfo_large.jpg
Anies Sindir soal Pejabat Koneksi, Gerindra: Semua Presiden Punya Cara Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169859//pemerintah-bYLQ_large.jpg
Anies Baswedan hingga Mahfud MD Berpeluang Jadi Menko Polkam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/340/3164823//perindo-VWdu_large.jpg
Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/337/3164104//anies-0Q2c_large.jpg
Anies Baswedan Bicara Meroketnya Nilai Pajak Bumi dan Bangunan di Sejumlah Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161466//pemerintah-ZTL8_large.jpg
KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah
