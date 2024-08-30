Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pramono Anung-Rano Karno Jalani Tes Kesehatan untuk Syarat Maju di Pilgub DKI Jakarta

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |08:09 WIB
Pramono Anung-Rano Karno Jalani Tes Kesehatan untuk Syarat Maju di Pilgub DKI Jakarta
Pramono Anung Rano Karno di RSUD tarakan (Foto: Okezone/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Bakal pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta 2024, Pramono Anung dan Rano Karno tiba di rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rano Karno telah tiba lebih dahulu di RSUD Tarakan sekira pukul 06.43 WIB. Dua menit kemudian, Pramono Anung menyusul kedatangan Rano Karno. Keduanya sama-sama didampingi oleh sang istrinya.

Kepada wartawan, Pramono mengaku tidak ada kekhawatiran untuk jalani tes kesehatan. Sebab, dia mengaku sudah rutin menjalankan olahraga secara rutin.

"Saya termasuk yang bersepeda seminggu tiga kali, jogging minimum seminggu dua kali, ngegym pakai personal trainer, dan saya lakukan dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya meyakini untuk urusan tes kesehatan ini bismillah mudah mudahan enggak ada hal yang diragukan," kata Pramono sebelum memasuki rumah sakit tersebut.

Berbeda dengan Pramono, Rano Karno justru mengaku sedikit khawatir menjalankan tes kesehatan ini. Pria yang dikenal dengan sapaan Bang Doel ini mengaku takut dengan jarum suntik.

"Degdegan bukan apa, kita paling males disuntik. Ini pasti ambil darah kan, tapi ya alhamdulillah sebetulnya abang baru seminggu kemarin check up. Cuman ya karena ini kewajiban ya kita harus siap," ujar Rano.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188252//pramono_anung-7B4a_large.jpg
Pramono Sebut Banjir Rob di Jakarta Utara Surut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188001//banjir-b19R_large.jpg
Tolong Pak Pramono! Warga Muara Angke Masih Bertahan di Rumah Meski Diterjang Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187786//pramono_anung-pdj2_large.jpg
Tingkatkan Digitalisasi di Pasar, Pramono: Copet Bisa Turun Drastis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187758//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-0CTV_large.jpg
Pramono Sebut Stok Pangan di Jakarta Aman hingga Akhir Tahun 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/338/3187742//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-pev9_large.jpg
Kendalikan Inflasi, Pramono Usul Lomba Digitalisasi dan Diskon di Mal saat Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187398//pramono_anung_hadiri_reuni_212-gC9y_large.jpg
Pramono Hadiri Reuni 212 di Monas Malam ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement