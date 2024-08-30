Pramono Anung-Rano Karno Jalani Tes Kesehatan untuk Syarat Maju di Pilgub DKI Jakarta

JAKARTA - Bakal pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Jakarta 2024, Pramono Anung dan Rano Karno tiba di rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Rano Karno telah tiba lebih dahulu di RSUD Tarakan sekira pukul 06.43 WIB. Dua menit kemudian, Pramono Anung menyusul kedatangan Rano Karno. Keduanya sama-sama didampingi oleh sang istrinya.

Kepada wartawan, Pramono mengaku tidak ada kekhawatiran untuk jalani tes kesehatan. Sebab, dia mengaku sudah rutin menjalankan olahraga secara rutin.

"Saya termasuk yang bersepeda seminggu tiga kali, jogging minimum seminggu dua kali, ngegym pakai personal trainer, dan saya lakukan dari 20 tahun yang lalu. Jadi saya meyakini untuk urusan tes kesehatan ini bismillah mudah mudahan enggak ada hal yang diragukan," kata Pramono sebelum memasuki rumah sakit tersebut.

Berbeda dengan Pramono, Rano Karno justru mengaku sedikit khawatir menjalankan tes kesehatan ini. Pria yang dikenal dengan sapaan Bang Doel ini mengaku takut dengan jarum suntik.

"Degdegan bukan apa, kita paling males disuntik. Ini pasti ambil darah kan, tapi ya alhamdulillah sebetulnya abang baru seminggu kemarin check up. Cuman ya karena ini kewajiban ya kita harus siap," ujar Rano.

(Khafid Mardiyansyah)