HOME NEWS NASIONAL

Ono Surono Bongkar Batalnya PDIP Usung Anies di Pilgub Jabar, Singgung Nama Mulyono

Agung Bakti Sarasa , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |13:01 WIB
Ono Surono Bongkar Batalnya PDIP Usung Anies di Pilgub Jabar, Singgung Nama Mulyono
Ketua DPD PDIP jawa Barat, Ono Surono
A
A
A

BANDUNG - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat, Ono Surono mengungkapkan alasan partainya yang gagal untuk mengusung Anies Baswedan pada Pemilih Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Ono mengatakan, jika sosok Anies Baswedan ini menjadi opsi terkuat bagi PDIP untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

"Jadi Anies ini memang menjadi opsi bagi PDIP dan kita melakukan komunikasi dengan Pak Anies itu dari kemarin, mengerucut itu di sore hari," ucap Ono di kantor KPU Jabar, Kamis (29/8/2024) malam.

Ono mengungkapkan, kegagalan pengusungan Anies Baswedan tersebut lantaran partainya harus menghadapi tantangan yang sangat besar.

"Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar, tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDIP Perjuangan," ungkapnya.

Ono memandang, bahwa Anies Baswedan merupakan tokoh nasional yang lahir dari Tanah Pasundan yakni Kabupaten Kuningan. Selain itu, pihaknya juga melihat rekam jejak Anies Baswedan yang berhasil dalam membangun Jakarta.

 

Halaman:
1 2
      
