Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ono Surono Klaim PDIP Gagal Usung Anies karena Mulyono, Istana: Jangan Selalu Dikaitkan dengan Presiden

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |13:08 WIB
Ono Surono Klaim PDIP Gagal Usung Anies karena Mulyono, Istana: Jangan Selalu Dikaitkan dengan Presiden
Presiden Jokowi
A
A
A

JAKARTA - Istana buka suara terkait dengan pernyataan Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Ono Surono yang menyebut Anies Baswedan gagal daftar Pilgub Jawa Barat karena sosok "Mulyono".

Mulyono sendiri adalah nama kecil Presiden Joko Widodo. Nama ini diberikan oleh orang tuanya saat Jokowi lahir. Namun, karena sering sakit-sakitan, orang tuanya memutuskan untuk mengganti namanya menjadi Joko Widodo.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk Anies adalah urusan partai politik.

"Pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilukada adalah sepenuhnya menjadi urusan partai politik atau gabungan partai politik," kata Ari dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

Ari menjelaskan bahwa keputusan pencalonan atau tidak dicalonkannya seseorang diputuskan melalui mekanisme internal partai politik masing-masing. Setiap partai, katanya, memiliki kedaulatan untuk memutuskannya.

"Jangan sampai, semua problem putusan internal partai, selalu dikait-kaitkan dengan Presiden," kata Ari.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Barat Ono Surono mengungkapkan alasan partainya yang gagal untuk mengusung Anies Baswedan pada Pemilih Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Ono mengatakan, jika sosok Anies Baswedan ini menjadi opsi terkuat bagi PDIP untuk diusung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185735//pdip-6Dol_large.jpg
PDIP Minta Anak Muda Belajar Kepemimpinan dari Soekarno dan Hatta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185669//megawati-U8jv_large.jpg
Megawati Mendadak Beri Tiga Pesan Khusus ke Kader PDIP, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185667//pdip-JaOk_large.jpg
PDIP Transformasi Struktural Partai, Hasto: Didominasi Anak Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276//pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248//pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185191//pdip-VPu9_large.jpg
Singgung Visi Soekarno, PDIP Minta Selat Malaka Jadi Pusat Pembangunan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement