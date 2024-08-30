Dua Menteri Maju Pilgub, Istana Pastikan Kinerja Pemerintahan Tak Terganggu

JAKARTA - Istana pastikan kinerja pemerintahan tidak akan terganggu, meski dua menteri kabinet mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kedua menteri itu yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Jakarta, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mendaftar Bacagub Jawa Timur.

"Tidak. Kinerja pemerintahan tidak akan terganggu. Kerja-kerja pemerintahan berjalan seperti biasa dengan ditopang oleh sistem dan tata kelola birokrasi yang handal," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).