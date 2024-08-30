Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Menteri Maju Pilgub, Istana Pastikan Kinerja Pemerintahan Tak Terganggu 

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |13:51 WIB
Dua Menteri Maju Pilgub, Istana Pastikan Kinerja Pemerintahan Tak Terganggu 
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana (foto: dok MPI)
JAKARTA - Istana pastikan kinerja pemerintahan tidak akan terganggu, meski dua menteri kabinet mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024.

Kedua menteri itu yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mendaftar sebagai bakal calon gubernur (Bacagub) Jakarta, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang mendaftar Bacagub Jawa Timur.

"Tidak. Kinerja pemerintahan tidak akan terganggu. Kerja-kerja pemerintahan berjalan seperti biasa dengan ditopang oleh sistem dan tata kelola birokrasi yang handal," kata Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana dalam keterangannya, Jumat (30/8/2024).

 

